Журнал «Профиль»

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В Европарламенте призвали подать в ВТО жалобу на США из-за закона о снижении инфляции

В Европарламенте призвали подать в ВТО жалобу на США из-за закона о снижении инфляции

Руководитель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что необходимо подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за закона о снижении инфляции, подписанного американским президентом Джо Байденом.

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