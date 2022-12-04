В Европарламенте призвали подать в ВТО жалобу на США из-за закона о снижении инфляции

Руководитель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что необходимо подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за закона о снижении инфляции, подписанного американским президентом Джо Байденом.
Руководитель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что необходимо подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за закона о снижении инфляции, подписанного американским президентом Джо Байденом.
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