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Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ

Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ

Адвокаты гражданина РФ Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить его экстрадицию в США до выводов об обоснованности действий швейцарской юстиции, сообщает посольство России в Швейцарии.

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