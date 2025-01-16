NBC: Рамасвами может занять место Вэнса в Сенате Конгресса США

Губернатор штата Огайо Майк Девайн может назначить американского предпринимателя Вивека Рамасвами в Сенат Конгресса США вместо избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, покинувшего пост сенатора на прошлой неделе.
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