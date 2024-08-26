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62ИНФО | Новости Рязани

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В Александро-Невском районе насмерть сбили 69-летнего пешехода

В Александро-Невском районе насмерть сбили 69-летнего пешехода

Авария произошла 25 августа в 20:10 на 319-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По данным правоохранителей, 35-летняя жительница Московской области на Skoda Fabia сбил 69-летнего жителя Орловской области, после чего врезался в машину Kia Ceed под управлением 42-летнего мужчины — иномарка также врезалась в 69-летнего пешехода.

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