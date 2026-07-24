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Царьград

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«Крылья Советов» продлили контракт с 38-летним вратарем Фроловым

«Крылья Советов» продлили контракт с 38-летним вратарем Фроловым

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключил новый трудовой договор с 38-летним вратарем Евгением Фроловым сроком еще на один сезон.

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