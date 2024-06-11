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Закон и Порядок

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Должен ли существовать Израиль?

Должен ли существовать Израиль?

Читатели прислали скриншот из экстремистской сети. Это обычное задание для канадских школьников — подготовиться к дискуссии на тему «должен ли существовать Израиль».

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Гитлер осуществлял геноцид силами вермахта, Метаньяху также осуществляет геноцид руками цахал. Поэтому Государство Израиль должно быть ликвидировано.
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19 час.
Андрей
такой, как сейчас, однозначно нет.
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18 час.

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