Honda уложит 300 метров заряжающей дороги: 150 кВт прямо на ходу при 120 км/ч

Франция, для сравнения, уже питает грузовик, автобус и легковушку одновременно на автомагистрали A10 и целится в 5000 км электрифицированных трасс к 2030 году В 2027 году Honda начнёт испытания дорожного полотна со встроенной беспроводной зарядкой на 300-метровом отрезке скоростной трассы в префектуре Тиба (Япония).
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