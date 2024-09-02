России придется создать санитарную зону для защиты АЭС: главное за сутки

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. В Харьковской области призвали Россию создать санитарную зону на Украине для защиты своих АЭС, немецкая партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии, президент России Владимир Путин прибыл в Туву.