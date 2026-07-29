Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского

Украина полностью зависима от западных поставок для сбития целей, летящих быстрее 500 км/ч. Об этом заявил советник Офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.
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