1. Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА, подписав контракт до 2026 года. «Спартак» оригинально представил парагвайца, повторив сцену из фильма «Джентльмены» с попыткой похищения героя Мэттью Макконахи.
Медина в «Спартаке», Медведев в 1/4 «Уимблдона», Андреева выбыла, Малком близок к Саудовской Аравии, Коляда приостановил карьеру. гребцов из России не будет на молодежном ЧМ и другие новости
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КузнецовВВ
10 этап Тур де Франс выиграл испанец Пельо Бильбао. Он смог опередить на финише своих девятерых попутчиков по побегу среди которых было сразу два экс-чемпиона мира, поляк Михал Квятковский ( 2014 год ) и француз Жулиан Алафилип ( 2020 и 2021 годы ). Основная группа претендентов на общую победу в Туре прибыла с отставанием почти в три минуты. Этот успех позволил Бильбао подняться на 5 строчку генеральной классификации, и он теперь опережает обоих Йейтсов, которые переместились на 6 и 7 места. Тройка лидеров - Вингегорд, Погачар, Хиндли не изменилась.
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2 час.
КузнецовВВ
Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» подписал контракт с Денисом Гурьяновым, сообщает его пресс-служба. Соглашение рассчитано на один год и $ 850 тысяч. 26-летний форвард был выбран на драфте 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале». В прошлом сезоне Гурьянов сыграл 66 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.
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1 час.
КузнецовВВ
похоже на последний шанс удержаться в НХЛ. подписался на контракт который дают новичкам.
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1 час.
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