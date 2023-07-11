Медина в «Спартаке», Медведев в 1/4 «Уимблдона», Андреева выбыла, Малком близок к Саудовской Аравии, Коляда приостановил карьеру. гребцов из России не будет на молодежном ЧМ и другие новости

КузнецовВВ 10 этап Тур де Франс выиграл испанец Пельо Бильбао. Он смог опередить на финише своих девятерых попутчиков по побегу среди которых было сразу два экс-чемпиона мира, поляк Михал Квятковский ( 2014 год ) и француз Жулиан Алафилип ( 2020 и 2021 годы ). Основная группа претендентов на общую победу в Туре прибыла с отставанием почти в три минуты. Этот успех позволил Бильбао подняться на 5 строчку генеральной классификации, и он теперь опережает обоих Йейтсов, которые переместились на 6 и 7 места. Тройка лидеров - Вингегорд, Погачар, Хиндли не изменилась.

КузнецовВВ Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» подписал контракт с Денисом Гурьяновым, сообщает его пресс-служба. Соглашение рассчитано на один год и $ 850 тысяч. 26-летний форвард был выбран на драфте 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале». В прошлом сезоне Гурьянов сыграл 66 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.