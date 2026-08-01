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В горах Алматинской области спасли двух заблудившихся подростков

В горах Алматинской области спасли двух заблудившихся подростков

Поисковая операция проходила ночью в районе пика Молодая Гвардия, передает inAlmaty.kz. В Карасайском районе Алматинской области спасатели нашли двух подростков, которые заблудились во время похода в районе пика Молодая Гвардия.

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