В горах Алматинской области спасли двух заблудившихся подростков

Поисковая операция проходила ночью в районе пика Молодая Гвардия, передает inAlmaty.kz. В Карасайском районе Алматинской области спасатели нашли двух подростков, которые заблудились во время похода в районе пика Молодая Гвардия.
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