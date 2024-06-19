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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» продлил Перуновича на год и 1,15 млн долларов. У защитника 0+17 в 54 играх в минувшей регулярке

24-летний игрок мог стать ограниченно свободным агентом в межсезонье. По контракту с истекающим сроком действия его зарплата составляла 775 тысяч долларов.

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