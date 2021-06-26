Не нравится Путин? Будете иметь дело с Шойгу!

Военные и политические события последних дней сложились в очень красноречивый «пазл», которым Россия обозначила западным «партнерам» то, на какие именно варианты они могут рассчитывать Вот уже несколько месяцев весь киевский агитпроп исходит на восторженную соплю по поводу запланированных в Черном море украино-американских военно-морских учений «Си бриз-2021».