Не нравится Путин? Будете иметь дело с Шойгу!

Военные и политические события последних дней сложились в очень красноречивый «пазл», которым Россия обозначила западным «партнерам» то, на какие именно варианты они могут рассчитывать Вот уже несколько месяцев весь киевский агитпроп исходит на восторженную соплю по поводу запланированных в Черном море украино-американских военно-морских учений «Си бриз-2021».
Популярные статьи
- В Министерстве обороны ответили на протесты НАТО. Альянс требует от России прекратить военные маневры в Средиземном море
- Этого в Евросоюзе никак не ждали - Путин простым решением лишил Запад всех вариантов вмешательства во внутренние дела России
- Американские ВВС бросило в холодный пот из-за маневра ВКС РФ «воздушный скальпель»
Свежие комментарии