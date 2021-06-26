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Не нравится Путин? Будете иметь дело с Шойгу!

Не нравится Путин? Будете иметь дело с Шойгу!

Военные и политические события последних дней сложились в очень красноречивый «пазл», которым Россия обозначила западным «партнерам» то, на какие именно варианты они могут рассчитывать Вот уже несколько месяцев весь киевский агитпроп исходит на восторженную соплю по поводу запланированных в Черном море украино-американских военно-морских учений «Си бриз-2021».

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Иван Семенов
А как же надувные лодки?! Надувные лодки это сила!!! Тысячи тысяч надувных лодок заполонят все Чёрное море. Российским кораблям придётся поливать их водой из гальёнов,... страшно аж жуть.
Бесихин Александр
Тоже нормальный чел. Путин его уже подготовил. Путин - военный дипломат. Шойгу - военный начавший с больших постов. Надежный чел. А там видно будет.
Бесихин Александр
Главное, чтобы политика не менялась, но углублялась.

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