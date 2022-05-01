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ВАЗ-2105 для спецслужб: у этих «пятерок» был секретный мотор

ВАЗ-2105 для спецслужб: у этих «пятерок» был секретный мотор

Отличить такие машины по внешнему виду было невозможно. Материалы по теме В конце 70‑х — начале 80‑х годов поползли слухи о том, что некоторые Жигули пятой модели разгоняются до сотни быстрее, чем за 10 секунд, а потому «делают» на дороге всех.

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