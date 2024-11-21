Почему Абхазию пугает опыт Крыма

Абхазы - это очень консервативный народ, который хочет жить по своим обычаям и не отдаст никаким «инвесторам» свою землю и свою собственность. ____________________________________________________________ ПРЕКРАТИТЬ финансирование этого народа русскими деньгами, пусть живут на свои!

НК

Наталья Котельникова

А если им ещё и мастурбеков завезти, да ещё и полными семейными кланами, а потом ещё и целыми аулами -кишлаками, да раздать им все,всё денюжки из казны, по примеру России, да позволить зверькам издеваться, бандидствовать и насиловать как в России, то даже боюсь представить, что будет.