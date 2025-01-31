Главу «Новой газеты-Рязань» и члена партии «Яблоко» задержали за вымогательства

Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали главу издания «Новая газета-Рязань» (признана нежелательной организацией в России) Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии