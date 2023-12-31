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Бывший гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал, как на 50-летие Победы в раздевалку пришел с бутылкой водки ветеран войны

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как на 50-летие Победы, 9 мая 1995 года, после матча «Крылья Советов» — «Динамо» провел в раздевалку гостей ветерана Великой Отечественной, который всю жизнь вблизи мечтал увидеть Константина Бескова.

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