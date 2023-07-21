Морская блокада Украины — что вправе делать моряки-черноморцы

Да кто там будет топить? Все смотрят на запад: ах! А что они скажут?! Не решатся!

Аудрюс

А кто сказал, что зерновоз не может наткнуться на сорвавшуюся с якоря украинскую мину? И почему инфраструктура одесского порта должна остаться работоспособной? Вопросов много, вот только кто захочет рисковать ради режима в Киеве?