Любые суда, которые будут пытаться прорваться в Одессу, могут быть остановлены и досмотрены Дмитрий Родионов Фото: ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Сергей Кулик С 20 июля 2023 года все следующие в украинские порты суда станут считаться перевозчиками грузов военного назначения, заявили в Министерстве обороны России.
Морская блокада Украины — что вправе делать моряки-черноморцы
Комментарии
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Людмила Голованова
Да кто там будет топить? Все смотрят на запад: ах! А что они скажут?! Не решатся!
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5 час.
Аудрюс
А кто сказал, что зерновоз не может наткнуться на сорвавшуюся с якоря украинскую мину? И почему инфраструктура одесского порта должна остаться работоспособной? Вопросов много, вот только кто захочет рисковать ради режима в Киеве?
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4 час.
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