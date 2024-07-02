В Приморском крае возбудили дело о незаконном сбыте госимущества

В Приморском крае уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя регионального отделения Росимущества, местного предпринимателя и еще семи человек, которых подозревают в мошенничествах, связанных с государственным имуществом .
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