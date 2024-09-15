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Парламентская газета

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День 16 сентября в истории

День 16 сентября в истории

Международный день охраны озонового слоя. Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1994 году, в ознаменование подписания 16 сентября 1987 года Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

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