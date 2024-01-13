Марко Фаббри стал самым возрастным призером чемпионата Европы в танцах на льду

Фаббри в дуэте с Шарлен Гиньяр завоевал золото на чемпионате Европы в Каунасе. Фаббри сейчас 35 лет и 345 дней – он побил рекорд британца Кристофера Дина, который в 1994 году выиграл ЧЕ в возрасте 35 лет и 178 дней в паре с Джейн Торвилл.