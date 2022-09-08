Василий Небендзя напомнил в ООН, что широко распиаренная "зерновая сделка", заключённая под большие фанфары в Стамбуле в присутствии генерального секретаря этой мировой тусовки Гутиерриша, президента Эрдогана и Сергея Шойгу в той её части, которая посвящена свободному экспорту на мировой рынок РОССИЙСКИХ продуктов питания и удобрений, не выполнена и никакие логистические препятствия с этого экспорта не сняты, в связи с чем ни один корабль с отечественной продукцией из наших портов пока что не вышел.