Туристический сезон в Алтайском крае завершили музыкальным батлом

Мероприятие прошло в туркомплексе "Тайнинская слобода" в живописных предгорьях Алтая Туристический сезон 2023 года в Алтайском крае завершили крупным мероприятием, приуроченным к Международному дню туризма.
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