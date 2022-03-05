«Сперс» заключили стандартные контракты с Девонте Кейкоком и Джо Уискэмпом

«Сперс» заключили стандартные контракты с форвардами Девонте Кейкоком (25 лет, 203 см) и Джо Уискэмпом (22 года, 201 см).

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