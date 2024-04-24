Си Цзиньпин председательствовал на совещании, посвященном ускорению развития западных регионов Китая в новую эпоху

Чунцин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул важность дальнейших усилий по вступлению в новый этап развития западных регионов Китая, характеризующийся эффективно скоординированной охраной окружающей среды, большей открытостью и высококачественным развитием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)