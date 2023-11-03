Госдуму попросили вернуться к обсуждению вопроса о минимальном пороге алиментов

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Ксения Горячева вновь попросила рассмотреть инициативу фракции «Новые люди» об увеличении минимального порога алиментов до 50% от прожиточного минимума на ребенка, сообщило сетевое издание Мegatyumen.
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