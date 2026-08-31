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Робот для снега и гибридный бульдозер 🤖 «Объект 314» — робот для уборки снега от петербургских разработчиков.

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