Я не успеваю отслеживать новые субкультуры Всё больше фурри появляется в парках Сочи. Хотя в мире эта субкультура расцветала в начале двухтысячных, к нам она пришла не так давно.
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Я не успеваю отслеживать новые субкультуры Всё больше фурри появляется в парках Сочи. Хотя в мире эта субкультура расцветала в начале двухтысячных, к нам она пришла не так давно.