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Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона

Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона

ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил, их бросил сбежавший в конце февраля агент Службы безопасности Украины Николай Сапога, руководивший этими спецкурсами и возглавлявший одну из местных ассоциаций ветеранов СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

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