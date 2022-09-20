Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона

ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил, их бросил сбежавший в конце февраля агент Службы безопасности Украины Николай Сапога, руководивший этими спецкурсами и возглавлявший одну из местных ассоциаций ветеранов СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.