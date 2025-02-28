Врач рассказал об опасности холода для сердца

В осенне-зимний период ОРВИ и другие сезонные вирусные инфекции могут спровоцировать аритмию. Об опасности холода для сердечно-сосудистой системы 28 февраля рассказал «Известиям» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов.
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