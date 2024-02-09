Предвыборные скандалы в США: голосование по почте и роль мигрантов

В США уже много лет реализуются грязные политические технологии. Какие существуют прецеденты, как они влияют на итоги голосования и на какие еще предвыборные скандалы стоит обратить внимание — в нашем материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии