Депутат Шеремет назвал чушью реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет назвал чушью реакцию руководителя правительства Германии Олафа Шольца на интервью, которое президент Российской Федерации Владимир Путин дал бывшему ведущему телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону.
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