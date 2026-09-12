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Промышленность под снос: новые удары ВС РФ по предприятиям на Украине

Промышленность под снос: новые удары ВС РФ по предприятиям на Украине

Вечером 11 сентября, в ночь и утром 12 сентября, ВС РФ осуществили очередную серию атак по целям на Украине.

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