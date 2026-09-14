Два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Курск

Два человека пострадали в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом сообщил 14 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн.
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