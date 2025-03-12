В Приморье лесничий погиб после нападения тигра

В Приморском крае тигр напал на лесничего. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.
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