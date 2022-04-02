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Еврокомиссар Джентильони заявил, что новый пакет санкций в отношении России не затронет энергетику

Еврокомиссар Джентильони заявил, что новый пакет санкций в отношении России не затронет энергетику

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС в настоящий момент работает над новыми санкциями против России.

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