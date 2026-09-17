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Новости Липецка

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На 8 лет может сесть липчанин за попытку дачи взятки инспекторам ДПС

На 8 лет может сесть липчанин за попытку дачи взятки инспекторам ДПС

Водитель, пойманный в состоянии алкогольного опьянения, предложил полицейским 52 тысячи рублей, чтобы избежать наказания и лишения прав.

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