До России добрался народный китайский кроссовер Wuling Xingchi. За этот бюджетный аналог Kia Seltos просят 2 млн рублей

В Россию начали поставлять по параллельному импорту кроссовер Wuling Xingchi. Wuling известна своими недорогими автомобилями, которые сразу же становятся хитами на местном рынке, и Xingchi тоже довольно популярен в КНР.
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