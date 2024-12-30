НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

«Солярисы» стали доступнее: новые цены и комплектации

«Солярисы» стали доступнее: новые цены и комплектации

Выпускаемые на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (сейчас ООО «Автомобильный завод АГР») модели Solaris KRS и KRX, аналоги корейского бестселлера Kia Rio, обзавелись новыми комплектациями и одновременно стали дешевле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх