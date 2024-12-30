«Солярисы» стали доступнее: новые цены и комплектации

Выпускаемые на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (сейчас ООО «Автомобильный завод АГР») модели Solaris KRS и KRX, аналоги корейского бестселлера Kia Rio, обзавелись новыми комплектациями и одновременно стали дешевле.
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