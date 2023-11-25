Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Додон заявил о начале объединения оппозиции в Молдавии для борьбы с властью

Додон заявил о начале объединения оппозиции в Молдавии для борьбы с властью

Оппозиция Молдавии сделала первые шаги по объединению для борьбы с действующей властью в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), сообщил лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга.

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