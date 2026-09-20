'Keep Digging'. Says Shovel-Salesman Jensen Huang Submitted by QTR's Fringe Finance Maybe it’s the bullshit detection genes that were passed down to me from my mother, but I simply can’t wind up trusting a word Nvidia CEO Jensen Huang says about how much AI regulation the United States needs.
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