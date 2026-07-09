Gold Selloff Seen As "Stop-Loss Liquidation Positioning Reset", Not Fundamentally Driven Gold’s break below key technical support of 4050 to the 4023 low in New York trading on Wednesday appears driven primarily by stop-loss liquidation and positioning rather than a material deterioration in macro fundamentals, according to UBS.
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