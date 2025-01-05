В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. Об этом сообщили в управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.
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В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. Об этом сообщили в управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.