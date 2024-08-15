Зачем в Курске бесполезные «туристы» из ООН?

Накануне стало известно, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к официальным органам Российской Федерации с просьбой допустить делегацию управления в Курскую область, чтобы, так сказать, сделать выводы о происходящем там на основе собственных данных.
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