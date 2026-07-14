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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На российском рынке может сократиться ассортимент смартфонов

На российском рынке может сократиться ассортимент смартфонов

Покупателям стоит готовиться к тому, что привычных десятков моделей на полках уже не будет В России возможно сокращение ассортимента смартфонов из-за сокращения производства ведущими мировыми производителями, сообщают "Известия", ссылаясь на участников рынка.

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