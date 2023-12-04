Гитарист Пугачевой Левшин высказался о роли Галкина в отъезде певицы из РФ

Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин в беседе с сайтом aif.ru высказал свое мнение о роли Максима Галкина* в отъезде певицы из России и прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг народной артистки СССР.
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