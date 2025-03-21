Гарий Щерба

Просто ПОРАЖАЮСЬ НАГЛОСАКСКИХ ПОДОНКОВ , армия около 80 000-тысяч и НЕ в состоянии ЗАЩИТИТЬ свой ПРОКЛЯТЫЙ остров , ЭКОНОМИКА в УПАДКЕ и в ДОЛГАХ как в ШЕЛКАХ , Английское ЯО КОНТРОЛИРУЮТ ЯНКИ и КНОПКА кстати тоже у них а СТРОЯТ из себя ВЕЛИКИХ ...!!! СМЕШНО ....