Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    20 лет прожил сучонком. Кто так воспитал парня? В напутствие скажем: нах, генетический брак.Армией России лик...
  • Eduard
    Какое-то враньё.Не надо верить всему что в интернете пишут!В Китае создали м...
  • Лидия Кузина
    Да, что-то видок у него не очень, болеет может........Враг нанёс удары:...

В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией

В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией

Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, заявил контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Просто  ПОРАЖАЮСЬ   НАГЛОСАКСКИХ ПОДОНКОВ , армия около 80 000-тысяч и НЕ  в состоянии  ЗАЩИТИТЬ  свой  ПРОКЛЯТЫЙ  остров , ЭКОНОМИКА  в  УПАДКЕ  и в  ДОЛГАХ  как в  ШЕЛКАХ , Английское ЯО КОНТРОЛИРУЮТ ЯНКИ  и  КНОПКА  кстати тоже у них  а  СТРОЯТ  из себя  ВЕЛИКИХ ...!!! СМЕШНО ....
Ответить
21 час.
EV
Evgeni Velesik
Почему у английских моряков подводников на рукавах пуговицы? По одной из версий, король Пруссии Фридрих Великий приказал пришить пуговицы на рукава военной формы, чтобы солдаты не вытирали носы или рот рукавами.
Ответить
15 час.
наверх