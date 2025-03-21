Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, заявил контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph.
В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией
Комментарии
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Гарий Щерба
Просто ПОРАЖАЮСЬ НАГЛОСАКСКИХ ПОДОНКОВ , армия около 80 000-тысяч и НЕ в состоянии ЗАЩИТИТЬ свой ПРОКЛЯТЫЙ остров , ЭКОНОМИКА в УПАДКЕ и в ДОЛГАХ как в ШЕЛКАХ , Английское ЯО КОНТРОЛИРУЮТ ЯНКИ и КНОПКА кстати тоже у них а СТРОЯТ из себя ВЕЛИКИХ ...!!! СМЕШНО ....
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21 час.
EV
Evgeni Velesik
Почему у английских моряков подводников на рукавах пуговицы? По одной из версий, король Пруссии Фридрих Великий приказал пришить пуговицы на рукава военной формы, чтобы солдаты не вытирали носы или рот рукавами.
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15 час.
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