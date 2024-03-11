Варшава и Париж не прочь повоевать на Украине

После призыва французского президента Эммануэля Макрона отправить иностранные войска на помощь Киеву появилось заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, что западные военные в значительном количестве уже давно присутствуют в Украине.
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