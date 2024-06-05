Россия и Китай возведут лунную станцию к 2036 году

Возможный вид лунной базы. Изображение: КБ Южное По словам Сергея Савельева, занимающего пост заместителя главы «Роскосмоса», лунная станция полностью будет готова к 2036 году — в конце мая 2024 года российские власти утвердили соглашение с Китаем об ее строительстве.
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