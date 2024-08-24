Попался на превышении скорости: обнаружился младший сын Кристины Орбакайте

Дени Байсаров давно не давал о себе знать, предпочитая скрывать местонахождение. Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым соцсетиМладший сын Кристины Орбакайте и раньше предпочитал вести непубличную жизнь, хотя и занимался рекламой.